Нам объяснили, почему частные электросамокаты опаснее прокатных

Водитель частного самоката может избежать ответственности, скрывшись с места ДТП

В первом полугодии 2023 года в России произошло 1 043 ДТП с участием СИМ, что на 181,9% больше, чем в аналогичный период 2022 года. В этих авариях погибли 12 человек (в два раза больше, чем в 2022 году), а 1082 человека получили ранения (что на 183,2% больше, чем в 2022 году). Среди пострадавших было 432 детей в возрасте до 16 лет. Эту информацию предоставила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Почти в 70% ДТП участвующие в них СИМ имели электродвигатель мощностью от 0,25 до 4 кВт, что характерно для частных самокатов. В данных происшествиях погибло 10 и ранено 754 человека. С участием СИМ, имеющих электродвигатель мощностью до 0,25 кВт и к которым относятся все прокатные самокаты, произошло каждое третье (30,5%, или 318) ДТП.

Почему опасны

Частные самокаты представляют большую опасность по сравнению с прокатными, так как они не ограничены по скорости, не могут безопасно замедляться, не учитывают запреты на движение. Кроме того, невозможно идентифицировать пользователя или владельца в случае аварии.

В настоящее время штрафы для самокатчиков не слишком высоки и составляют до 1500 рублей. Однако в случае причинения вреда здоровью уголовная ответственность для них наступает такая же, как и для остальных участников дорожного движения.

Но в случае ДТП с участием частного самоката его водитель может избежать ответственности, скрывшись с места преступления. Индивидуальные СИМ нигде не регистрируются, поэтому наказать виновного невозможно. Если самокат прокатный, все данные фиксируются, и операторы знают, кто перемещается, где и с какой скоростью, а также могут отслеживать состояние СИМ в реальном времени.

Что делать?

Специалист считает, что в будущем перемещения на частных СИМ будут также отслеживать через систему GPS, аналогично прокатным устройствам. Существуют планы по упрощенной регистрации частных СИМ путем внесения их в федеральный реестр через Госуслуги.

Это позволит контролировать движение частных самокатов, устанавливать верхние пределы скорости, а также определять зоны запрета движения и зоны сниженной скорости.

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Источник: «Российская газета»

Фото: Unsplash