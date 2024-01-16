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В ГИБДД объяснили, почему к корректировке ПДД нужно подходить с осторожностью

ГИБДД готовит предложения по пересмотру правил дорожного движения

Государственная инспекция безопасности дорожного движения России приступила к сбору и разработке предложений для предстоящих изменений правил дорожного движения. Об этом заявил представитель ведомства в ходе заседания рабочей группы «Безопасность дорожного движения» в рамках «регуляторной гильотины» в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации.

Напомним, 3 ноября 2023 года во время встречи с президентом член Общественной палаты Александр Холодов выступил с предложением пересмотреть действующие правила и отказаться от пошаговых, «точечных» поправок, принятых в последние годы. В результате этой встречи Владимир Путин поручил правительству и Общественной палате до 1 апреля 2024 года подготовить и представить предложения по совершенствованию ПДД.

Эта задача была возложена на Министерство внутренних дел, правда, там считают, что к «комплексному пересмотру» правил следует подходить с осторожностью и написание поправок потребует «серьезной работы» со стороны всех вовлеченных структур.

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Актуальные Правила дорожного движения, действующие в Российской Федерации, были изданы еще в 1993 году и за прошедшие десятилетия подвергались более чем пятидесяти корректировкам. В свете текущих технологических изменений и появления на дорогах средств индивидуальной мобильности (СИМ), беспилотных автомобилей, роботов-доставщиков и других средств передвижения будущего вновь встал вопрос о необходимости внесения изменений. Кроме того, предлагается упростить формулировки правил, чтобы они стали более понятными для широкого круга водителей, а не только для специалистов.

В МВД считают, что «правила писаны кровью», в них учтен многолетний опыт и накопленные знания. Поэтому к совершенствованию правил нужно подходить с пониманием того, насколько несовершенства нынешних ПДД могут иметь принципиальное значение.

Источник: «Коммерсант»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
16.01.2024
Фото:АГН «Москва»
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