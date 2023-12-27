ПДД снова нуждаются в переписке
Собраны предложения экспертов и общественников по совершенствованию Правил дорожного движения, устранению имеющихся там ошибок и упрощению текста ПДД, сообщил зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.
Ранее президент поручил правительству и ОП до 1 апреля 2024 года предоставить эти предложения.
Холодов пояснил, что общественники не предлагают вводить новые знаки и нарушать международные нормы. Правила нужно сделать более простыми и понятными, а также устранить накопившиеся в них ошибки – это основные задачи.
Например, существует правило, позволяющее оставлять машину на мосту, где имеется не менее трех полос движения. Холодов считает, что нужно просто запретить парковаться на мостах. И таких моментов в правилах много. Пусть даже упрощение сделает правила строже, но текст должен быть понятен всем автомобилистам.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Кроме того, правила должны быть более структурированными. Например, если человек хочет узнать правила движения для мопедов, то он должен выискивать эту информацию в разных главах правил. А все это должно содержаться в одной главе.
Следует также прописать правила для новых видов транспорта: роботов-доставщиков, беспилотников, новых средств индивидуальной мобильности, полагает Холодов.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: ТАСС
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!