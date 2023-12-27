ПДД снова нуждаются в переписке

В Общественной палате предлагают упростить текст ПДД и исправить в нем ошибки

Собраны предложения экспертов и общественников по совершенствованию Правил дорожного движения, устранению имеющихся там ошибок и упрощению текста ПДД, сообщил зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.

Ранее президент поручил правительству и ОП до 1 апреля 2024 года предоставить эти предложения.

Холодов пояснил, что общественники не предлагают вводить новые знаки и нарушать международные нормы. Правила нужно сделать более простыми и понятными, а также устранить накопившиеся в них ошибки – это основные задачи.

Например, существует правило, позволяющее оставлять машину на мосту, где имеется не менее трех полос движения. Холодов считает, что нужно просто запретить парковаться на мостах. И таких моментов в правилах много. Пусть даже упрощение сделает правила строже, но текст должен быть понятен всем автомобилистам.

Кроме того, правила должны быть более структурированными. Например, если человек хочет узнать правила движения для мопедов, то он должен выискивать эту информацию в разных главах правил. А все это должно содержаться в одной главе.

Следует также прописать правила для новых видов транспорта: роботов-доставщиков, беспилотников, новых средств индивидуальной мобильности, полагает Холодов.

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Источник: ТАСС