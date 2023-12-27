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ПДД снова нуждаются в переписке

В Общественной палате предлагают упростить текст ПДД и исправить в нем ошибки

Собраны предложения экспертов и общественников по совершенствованию Правил дорожного движения, устранению имеющихся там ошибок и упрощению текста ПДД, сообщил зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.

Ранее президент поручил правительству и ОП до 1 апреля 2024 года предоставить эти предложения.

Холодов пояснил, что общественники не предлагают вводить новые знаки и нарушать международные нормы. Правила нужно сделать более простыми и понятными, а также устранить накопившиеся в них ошибки – это основные задачи.

Например, существует правило, позволяющее оставлять машину на мосту, где имеется не менее трех полос движения. Холодов считает, что нужно просто запретить парковаться на мостах. И таких моментов в правилах много. Пусть даже упрощение сделает правила строже, но текст должен быть понятен всем автомобилистам.

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Кроме того, правила должны быть более структурированными. Например, если человек хочет узнать правила движения для мопедов, то он должен выискивать эту информацию в разных главах правил. А все это должно содержаться в одной главе.

Следует также прописать правила для новых видов транспорта: роботов-доставщиков, беспилотников, новых средств индивидуальной мобильности, полагает Холодов.

Источник: ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Количество просмотров 2
27.12.2023
Фото:Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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