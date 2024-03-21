Аналог Lada Granta: первый российский электромобиль соберут из китайских деталей

Российский электрокар Atom на 40% будет собран из китайских и турецких деталей

Автокомпоненты и запчасти для первого российского электрокара Атом поставят из КНР, Индии, Турции и стран Юго-Восточной Азии. Уточняется, что детали будут доставлять через порты Владивосток, Петербург и Новороссийск, а также по ж/д маршрутам из КНР.

«Для этого Fesco планирует задействовать собственные регулярные контейнерные сервисы и использовать широкие возможности своих активов. Конечным пунктом доставки автокомплектующих станет завод по производству электромобилей Атом в Москве», – рассказали в пресс-службе компании.

Директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» Леонид Шляхтуров и директор по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративными партнерами АО «Кама» Анатолий Кияшко на выставке TransRussia

Ранее сообщалось, что выпуск электрокаров Атом начнут на столичном заводе «Москвич». Ожидается, что первые машины поступят в салоны во второй половине 2025 года.

По размерам электромобиль будет сопоставим с Lada Granta в кузове хэтчбек: длина составляет 3995 мм, ширина – 1780 мм. Клиренс равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. У Атома предусмотрена полностью независимая подвеска типа «МакФерсон» спереди и многорычажная независимая сзади.

Ранее «За рулем» сообщал, что Infiniti выпустила новое поколение внедорожника QX80.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: пресс-служба транспортной группы Fesco