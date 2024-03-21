Новый мотор и модный экстерьер: каким стал рамный внедорожник Infiniti QX80 2025

Infiniti выпустила новое поколение внедорожника QX80

Автопроизводитель Infiniti представил новое поколение рамного внедорожника QX80. Дизайн трехрядного QX80 выполнен в фирменном стиле Artistry In Motion, что переводится как «артистизм в движении». У новинки крупная решетка радиатора с угловатыми линиями и обновленный логотип бренда с подсветкой.

nfiniti QX80

Уточняется, что для пассажиров второго ряда будет активна функция биометрического охлаждения. Специальный датчик определит, когда человеку жарко, и климатическая установка направит необходимое количество прохладного воздуха на второй ряд. Также машины получит встроенную систему массажа для водителя и переднего пассажира, а также пассажиров на втором ряду.

nfiniti QX80

Для новинки будет доступна пневмоподвеска Electronic Air Suspension и адаптивные амортизаторы Dynamic Digital Suspension, которые улучшат ездовые характеристики и повысят комфорт в движении.

Новый Infiniti QX80 оборудован 3,5-литровым турбомотором мощностью 450 л.с. и девятиступенчатой АКП. Привод — задний или полный.

nfiniti QX80

Ранее «За рулем» указал на слабые места двигателя китайских кроссоверов.

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Источник: пресс-служба Infiniti