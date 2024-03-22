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585 л.с. и полный привод — названа цена самого реактивного кроссовера

В Evolute назвали официальные цены на флагманский кроссовер i-Jet

Отечественный флагманский электрокроссовер i-Jet от бренда Evolune поступит в продажу на рынок РФ по цене от 5,995 млн рублей (с учетом господдержки). О ценах на новинку, выпуск которой наладили на заводе «Моторинвест» под Липецком, рассказали в пресс-службе компании.

«Внешний облик новинки отвечает самым современным трендам: это бионический дизайн и премиальный минимализм. Стиль бионика в дизайне — это ответ на вызов современного развития в области ESG. Это синтез природы, высоких технологий и искусства», — отметили в компании.
Evolute i-Jet
Evolute i-Jet
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Проблемы и решения массового мотора Geely (список длинный)

Кроссовер доступен в семи цветах кузова: Арктический белый, Звездная ночь, Платиновый серый, Оливковый зеленый, Перламутровый и Небесно-Голубой. Интерьер Evolute i-Jet в концепции премиального минимализма обеспечивает водителю и пассажирам высокий уровень комфорта и эргономики.

Салон новинки сделан из высококачественных материалов. Внутри цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, диагональ сенсорного дисплея мультимедийно-развлекательного комплекса составляет 15,6 дюйма. На лобовом стекле — проекционный HUD-дисплей, транслирующий важную информацию. Кресла отделаны экокожей, есть функция массажа, подогрев, вентиляция и электропривод с памятью настроек.

Evolute i-Jet
Evolute i-Jet

Максимальная суммарная мощность электрической силовой установки составляет 585 л. с., крутящий момент достигает невероятных 940 Нм. Кроссоверу понадобится 4 секунды для разгона до 100 км/ч. Привод – полный, система, благодаря двум электромоторам, за доли секунды перераспределяет крутящий момент между осями.

Заказать Evolute i-Jet можно с одной из двух версий батарей на выбор. На все кроссоверы распространяется заводская гарантия: три года или 100 тысяч км пробега. Все владельцы смогут воспользоваться услугой «Помощь на дороге», она включает в том числе эвакуацию до зарядной станции в случае форс-мажора.

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Источник: avtonovostidnya.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Evolute
Количество просмотров 1
22.03.2024
Фото:Evolute
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