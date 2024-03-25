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Подсчитано, сколько электромобилей будет в России к 2030 году

Доля электрокаров к 2030 г. достигнет 45%, а Россия будет делать для них зарядки

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев выразил мнение, что к 2030 году доля электромобилей в мире и в России составит от 40 до 45%.

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Мнение специалиста:

Алексей Лихачев, Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»:

«Несложно посчитать, какие это объемы. Я могу на эмоциональном каком-то, непрофессиональном уровне сказать, что, например, мои дети все мечтают об «электричках». Не знаю почему, но вот они хотят именно электрические автомобили покупать. Ну и замечательно. А мы будем для них делать зарядные устройства» - рассказал он.

Лихачев отметил, что Росатом серьезно занимается производством электродвигателей для автомобилей, включая систему управления, и намерен унифицировать эту платформу для использования всеми производителями электрокаров. По его словам, первые образцы такой унифицированной платформы могут появиться уже через два-три года.

Специалисты назвали «жирный» минус электромобилей

Известно, что осенью в Ижевске запустят производство электрического Ларгуса. Для этого автомобиля даже сделали отдельный логотип, который будет располагаться на правой двери багажника.

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Источник: ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
25.03.2024
Фото:Unsplash
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