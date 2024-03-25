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Этот электрокар отобрал у Toyota Corolla статус самого популярного авто в мире

Focus2move: Tesla Model Y стала самой популярной машиной в мире в 2023 году

По итогам прошедшего года Tesla Model Y стала самой продаваемой машиной в мире. Этот электромобиль потеснил японскую Toyota Corolla, которая была мировым лидером по продажам целых 26 лет, следует из свежего отчета аналитического агентства Focus2move.

Tesla Model Y
Tesla Model Y
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12 900 км с кроссовером российской сборки: итоги зимы

Продажи упомянутого электрокара за прошлый год возросли на 51%, до 1,15 млн единиц. В рейтинге наиболее продаваемых моделей Tesla Model Y поднялась на три строчки. Сохранявшая лидерство 26 лет Toyota Corolla переместилась на второе место с результатом 1,13 млн авто. На третьем месте Toyota RAV4: за год в мире продали 934,9 тыс. единиц данной модели.

Пикап Ford F-Series занял четвертое место с результатом 901,6 тыс. проданных авто. Далее расположились Honda CR-V, Chevrolet Silverado и Toyota Camry.

Ранее «За рулем» назвал самые привлекательные по цене и качеству кроссоверы.

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Источник: «Автостат»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
25.03.2024
Фото:Unsplash
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