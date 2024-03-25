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Не уступит Tesla Model S: за этой доступной новинкой уже выстроились очереди

Reuters: электрокар Xiaomi SU7 будет стоить не дороже 6,5 млн рублей

25 марта электромобиль Xiaomi появился в фирменных точках бренда в КНР, из-за чего образовались большие очереди из потенциальных покупателей и блогеров.

Электрический седан SU7 (расшифровывается как Speed Ultra) представили в декабре 2023 года. Автомобиль будет предложен в двух версиях – одномоторной мощностью 299 л. с. и двухмоторной, выдающей 673 л. с. Запас хода равен 668 и 800 км соответственно, а с места до 100 км/ч они разгоняются за 5,28 и 2,78 секунды.

Xiaomi SU7
Xiaomi SU7
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По заявленным характеристикам модель сопоставима с 707-сильным Porsche Taycan Turbo, разгоняющимся до 100 км/ч за 2,7 секунды. Последний стоит заметно больше указанной Xiaomi суммы.

Генеральный директор компании Лэй Цзюнь заявил, что цель Xiaomi – сделать «самый красивый, удобный в управлении и умный автомобиль», который будет стоить менее 500 тысяч юаней (около 69 тысяч долларов, или 6,5 млн рублей по нынешнему курсу). В итоге китайская новинка окажется дешевле Tesla Model S, цена которой начинается с 75 тысяч долларов. Известно, что на текущей неделе автопроизводитель озвучит точную стоимость SU7 и начнет принимать заказы.

Ранее Лэй Цзюнь заявил, что SU7 будет рулиться не хуже Taycan, а по «интеллектуальности» не уступит Tesla Model S.

Ранее «За рулем» назвал самые привлекательные по цене и качеству кроссоверы.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Reuters

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Xiaomi
25.03.2024
Фото:Xiaomi
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