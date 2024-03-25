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Выдавить Toyota: китайская BYD начала ценовую войну против авто с бензиновым мотором
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Выдавить Toyota: китайская BYD начала ценовую войну против авто с бензиновым мотором
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Выдавить Toyota: китайская BYD начала ценовую войну против авто с бензиновым мотором

Bloomberg: китайский производитель электрокаров BYD снизил цены до 20%

Агентство Bloomberg изучило динамику стоимости моделей китайского производителя электромобилей BYD и пришло к выводу, что компания начала «ценовую войну» против своих конкурентов, таких как Toyota и Volkswagen.

BYD понизила цены на более чем 100 своих электрических и гибридных моделей в рамках маркетинговой кампании «Электричество дешевле нефти». Так, подешевели уже существующие модели, также были перезапущены еще 70 моделей с более низкими ценами, чем ранее.

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Самые доступные модели от BYD сейчас стоят меньше $10 тыс. Например, электрический хэтчбек Seagull подешевел на 5% и продается за 69,8 тыс. юаней ($9,6 тыс.). А цена на один из бестселлеров от BYD – электрический седан Qin Plus – упала на 20%, до 79,8 тыс. юаней ($10,9 тыс.). В Америке средняя цена на электрокар сейчас равна примерно $60 тысячам.

«Для атаки на рынок BYD использует свое преимущество в прибыльности. Если при игре в покер у меня есть больше фишек, я могу попробовать запугать своего соперника, чтобы выдавить его из игры», – заявил в связи с этим глава шанхайской консалтинговой компании Automobility Билл Руссо.

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Источник: Bloomberg

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
25.03.2024
Фото:Unsplash
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