Bentley переходит на электрокары и гибриды

В Bentley делают ставку на персонализацию и уверены в сохранении прибыльности

Высокий спрос на фоне широкого ассортимента благодаря максимальному уровню индивидуализации значительно укрепил позиции Bentley с финансовой точки зрения. Но теперь у компании возникли определенные сложности с выполнением обязательств.

Начиная с 2014 года «домашнее» тюнинг-ателье Mulliner выполнило 1000 заказов клиентов Bentley – этого показателя удалось достигнуть в 2021 году. Затем только за один 2022 год компания зафиксировала более 500 заказов, а в 2023 году спрос вырос на 43%.

Финансовое благополучие британской компании обеспечивает разнообразие опций индивидуализации, несмотря на общее снижение продаж. Экс-генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк рассказал, что более 70% продаж Bentley приходилось на автомобили с дополнениями от Mulliner. Причем стоимость этих опций в среднем составляло 39 тысяч евро (3,9 млн рублей) для каждого автомобиля.

Ключевым направлением для развития Bentley стал переход на производство электромобилей, но выпуск первого полностью электрического автомобиля бренда перенесен на 2026 год. До того времени принято решение сосредоточиться на гибридных моделях, аналогично другим премиум-брендам группы VW. В частности, в текущем году планируется выпуск модернизированных Continental GT и Flying Spurs, а также четырех новых моделей с гибридными силовыми установками.

Вызывает беспокойство ситуация на втором по величине для Bentley рынке Китая, из-за экономической нестабильности которого могут упасть продажи. Но в компании надеются сохранить прибыльность благодаря способности Mulliner привлекать клиентов уникальными предложениями даже в условиях всеобщего перехода к электрификации. Тем более, что в этом регионе электромобили очень востребованы.

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Источник: tarantas.news