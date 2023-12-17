Bentley решила заняться выпуском мотоциклов

Bentley и Ducati представили ограниченную серию роскошных спортивных мотоциклов

Совместный проект Diavel for Bentley был вдохновлен знаменитым Bentley Continental.

Diavel for Bentley

Ducati и Bentley имеют особые связи, так как они являются частью семьи компаний Volkswagen Group.

Diavel for Bentley

Diavel for Bentley будет выпущен ограниченной серией в количестве 500 экземпляров, каждый из которых будет пронумерован. Кроме того, будет доступна еще более эксклюзивная серия из 50 экземпляров Bentley Mulliner, предназначенная для клиентов специального подразделения Bentley, которая предлагает возможность настроить различные детали мотоцикла.

Один из главных аспектов, который делает Diavel for Bentley особенным, это возможность покупателям выбрать цвет кузова, соответствующий их автомобилю Bentley, или выбрать из эксклюзивной палитры цветов, разработанной дизайнерами Mulliner.

Diavel for Bentley оснащен стандартным двигателем V4 объемом 1158 куб. см. с жидкостным охлаждением, который развивает мощность впечатляющих 166 л. с. при 10750 об/мин.

Каждый Diavel for Bentley будет поставляться в индивидуальном деревянном упаковочном ящике и будет сопровождаться сертификатом подлинности. Кроме того, покупатели смогут приобрести соответствующие шлемы и куртки для верховой езды, чтобы полностью насладиться своим новым спортивным мотоциклом.

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Источник: CarAndDriver