Работает при −40 °C: в РФ создали батарею для общественного транспорта и не только

«Росатом» показал на «Атомэкспо-2024» универсальную батарею для электротранспорта

В России состоялась презентация универсальной аккумуляторной батареи собственной разработки госкорпорации «Росатом» для общественного и коммерческого электротранспорта. Презентация состоялась в рамках международного форума «Атомэкспо-2024».

«Уже до конца 2024 года батареи пройдут испытания на заводских полигонах в составе транспортных средств», – рассказали представители госкомпании.

Презентация универсальной аккумуляторной батареи собственной разработки госкорпорации «Росатом»

Отмечается, что с учетом потребностей заказчика аккумуляторная система может оснащаться батареями в количестве от 1 до 16 штук. Благодаря этому удастся обеспечить различные комбинации параметров напряжения и емкости. Система поддерживает быструю зарядку, а емкость одной универсальной батареи может доходить до 42,6 кВт·ч.

Батарею можно устанавливать в общественном транспорте на электробусы и троллейбусы с увеличенным автономным ходом, а также в среднетоннажный и легкий коммерческий транспорт, тяжелые электрогрузовики, электросуда, электропоезда и др.

В «Росатоме» рассказали, что при разработке батареи учитывался накопленный опыт производства аккумуляторных батарей и линейки транспортных средств, находящихся в общественной и коммерческой эксплуатации. Отмечается, что при использовании батареи не понадобится кардинальных изменений в конструкции машин. Благодаря разработке «Росатома» будет закрыто порядка 80% потребностей рынка РВ в сегменте тяговых аккумуляторов общественного и коммерческого электротранспорта.

Корпус батареи сделан из высокопрочного алюминиевого сплава, в основе – аккумуляторные ячейки Li-NMC (литий-никель-марганец-кобальт) с плотностью энергии 260 ватт-час на килограмм. Новинка оснащена высокоэффективной системой термостатирования, благодаря которой она способна функционировать в экстремальных климатических зонах России с температурой от −40 °C до +40 °C.

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Источник: iz.ru