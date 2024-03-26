В России создают свою «тележку» для электрокара
На международном форуме «Атомэкспо-2024» в Сочи компания «Росатом» представила прототип российского грузопассажирского электрофургона с необычным дизайном.
Главной особенностью новинки является ее платформа, которая базируется на универсальном композитном криптовом модуле, объединяющем силовой корпус и тяговую батарею. Об этом сообщил Роман Войт, руководитель проекта электромобильности в компании «Росатом».
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Главный редактор «За рулем» отмечает, что это даже не прототип, а макет, который создала компания Umatex, которая занимается композитными материалами.
Мнение специалиста
Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:
- Представленный автомобиль - машина для доставки. С хребтовой композитной рамой, в которую упакована батарея ёмкостью 32 кВт*ч. По заверениям разработчиков, ее емкости должно хватить на 300 км – но это по циклу NEDC. В жизни будет меньше, конечно.
Насколько машина с композитным кузовом отвечает требованиям безопасности – не знаю. Но это пока лишь концептуальная разработка, у макета нет ни дверей, ни салона, ни живого шасси.
В перспективе автомобили на этой платформе предусматривают компоновку с передним, задним или полным приводом и возможностью установки электромоторов на каждую ось.
Предполагается, что грузопассажирская модель будет востребована в качестве машины такси и каршеринга, а также в частном секторе.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник, фото: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram