В России создают свою «тележку» для электрокара

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На форуме «Атомэкспо-2024» в Сочи показали прототип электрофургона от «Росатома»

На международном форуме «Атомэкспо-2024» в Сочи компания «Росатом» представила прототип российского грузопассажирского электрофургона с необычным дизайном.

Главной особенностью новинки является ее платформа, которая базируется на универсальном композитном криптовом модуле, объединяющем силовой корпус и тяговую батарею. Об этом сообщил Роман Войт, руководитель проекта электромобильности в компании «Росатом».

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Главный редактор «За рулем» отмечает, что это даже не прототип, а макет, который создала компания Umatex, которая занимается композитными материалами.

Мнение специалиста

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

- Представленный автомобиль - машина для доставки. С хребтовой композитной рамой, в которую упакована батарея ёмкостью 32 кВт*ч. По заверениям разработчиков, ее емкости должно хватить на 300 км – но это по циклу NEDC. В жизни будет меньше, конечно.

Насколько машина с композитным кузовом отвечает требованиям безопасности – не знаю. Но это пока лишь концептуальная разработка, у макета нет ни дверей, ни салона, ни живого шасси.

В перспективе автомобили на этой платформе предусматривают компоновку с передним, задним или полным приводом и возможностью установки электромоторов на каждую ось.

Эксперт рассказал, какие авто подорожают уже в апреле

Предполагается, что грузопассажирская модель будет востребована в качестве машины такси и каршеринга, а также в частном секторе.

Источник, фото: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram

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За РулемАлексеева Елена
26.03.2024
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