Эксперт рассказал, какие авто подорожают уже в апреле

Денис Мигаль: с 1 апреля авто, ввезенные по параллельному импорту, подорожают

С 1 апреля цены на некоторые модели автомобилей могут подняться из-за ужесточения требований к таможенному оформлению и других мер, что повлечет за собой увеличение утилизационного сбора при въезде.

Этот сбор будет определяться разницей между уплаченными таможенными сборами, акцизами и НДС в России и в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Кроме того, с апреля потребуется получение одобрения типа транспортного средства (ОТТС), подтверждающего соответствие автомобиля требованиям регламента Таможенного союза.

Ввоз автомобилей для физических лиц с апреля будет возможен либо непосредственно через российскую таможню с уплатой всех необходимых сборов и налогов, либо через страны ЕАЭС с дополнительным начислением утилизационного сбора. Размер этого сбора будет зависеть от таможенной стоимости транспортного средства, определенной на основе данных Федеральной таможенной службы.

Это изменение приведет к увеличению конечных розничных цен на автомобили в широком диапазоне, предупреждает источник в автомобильной индустрии. Процесс индексации цен на автомобили, особенно на те, которые ввозятся по параллельному импорту, неизбежен, так как государство постепенно ужесточает правила в этом секторе.

Таким образом, «форточка» через страны ЕАЭС будет постепенно закрываться, что приведет к увеличению утилизационного сбора (придется доплатить разницу) и необходимости оформления ОТТС при покупке автомобиля. Кроме того, с апреля в странах ЕАЭС должна начать действовать единая система управления рисками (обмен информации об автомобилях), что также может привести к увеличению цен для потребителей.

Повышение цен коснется только автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту, считает основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль. Например, гибридный автомобиль Voyah Free 2024, популярный среди российских покупателей и ввезенный из Киргизии до изменения ставок, теперь может стоить на 1,5 млн рублей дороже из-за этих изменений.

Но на самом деле, размер увеличения цен с 1 апреля 2024 года до конца остается неизвестным, однако источник агентства «Прайм» не исключает, что некоторые модели могут подорожать более чем на 30%.

В России тем временем становится все больше китайских автомобилей, при этом меняется к ним и отношение покупателей. Каким образом - об этом читайте в нашем материале.

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Источник: «Прайм»