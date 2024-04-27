Вот до чего доводит пьянство: пешеход в реанимации и несколько поломанных судеб
Рано утром около одного из домов на Яблоневой аллее в Зеленограде водитель автомобиля Газель во время разгрузки транспортного средства оставил ключи в замке зажигания.
По предварительной информации, рядом с машиной в компании молодых людей находились две девушки, одна из которых запрыгнула в автомобиль и завела двигатель, Газель начала движение и сбила пешехода.
Все это произошло в 6 утра возле одного из развлекательных заведений, расположенных на Яблоневой аллее Зеленограда.
В результате пострадала девушка-пешеход 1995 года рождения: она была госпитализирована с тяжелыми травмами.
Прокуратура Зеленоградского административного округа устанавливает обстоятельства произошедшего.
Девушка, виновная в аварии, с места происшествия скрылась, но полицейским удалось установить ее местонахождение и доставить в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства. Водитель Газели также дает показания в полиции.
Владелец Лексуса, не уступивший дорогу пешеходам на перекрестке в Перми в декабре прошлого года, предстанет перед судом. В результате происшествия двое пешеходов, 2010 и 1971 года рождения, получили травмы.
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Источник: Прокуратура Москвы
Видео: ВКонтакте