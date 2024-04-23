Водитель Лексуса, не пропустивший пешеходов, отправлен под суд

В Перми завершилось следствие о наезде внедорожника Lexus на двух женщин

Владелец Лексуса, не пропустивший пешеходов на одном из перекрестков в Перми в декабре минувшего года, отправлен под суд. Как сообщают в МВД, расследование уголовного дела завершено, 46-летнему местному жителю предъявлено обвинение. Источник публикует видео наезда – стоит предупредить, что ролик имеет довольно тяжелое содержание, и если вы не любитель кадров с ДТП, рекомендуем воздержаться от просмотра.

«Установлено, что 17 декабря минувшего года фигурант, управляя автомобилем Lexus, при повороте с улицы Максима Горького на улицу Революции не предоставил преимущество и допустил наезд на двух пешеходов 2010 и 1971 годов рождения. Согласно заключению медиков, здоровью 53-летней потерпевшей был причинен тяжкий вред. Ее дочь чудом избежала серьезных травм, получив множество ушибов, ссадин и сотрясение», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Пока шло следствие, водитель находился под подпиской о невыезде. Мужчина полностью признал вину и возместил ущерб. К настоящему моменту материалы уголовного дела по части 1 статьи 264 УК РФ переданы в Свердловский районный суд Перми.

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Источник: МВД Медиа