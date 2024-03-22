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Китайские машины: как на самом деле к ним относятся россияне

Более 30% россиян готовы купить китайский автомобиль

В ходе опроса более 80 тысяч интернет-пользователей высказали свое мнение о китайских автомобилях. По данным исследования, проведенного «СберСтрахованием» и медиахолдингом Rambler&Co, 32% респондентов уже готовы купить китайский автомобиль.

Каждый пятый опрошенный (20%) сообщил, что имеет представление о китайском автопроме, его ведущих брендах и модельном ряде. Еще 44% слышали о китайских автомобилях, хотя особо в них не разбираются, а 36% практически с ними не знакомы. Тем не менее, большинство респондентов (67%) могут назвать три и более марок китайских автомобилей.

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По поводу владения, каждый десятый опрошенный (11%) уже ездит на машине китайского бренда, а 55% сказали, что их знакомые владеют такими автомобилями. При этом у 70% опрошенных авто других марок.

Респонденты также поделились своим мнением о плюсах и минусах китайских автомобилей. Главным преимуществом называют разнообразие модельного ряда (30%), а также удачное соотношение цены и качества (28%). Кроме того, положительно оцениваются оснащенность таких автомобилей (16%), их дизайн и комфорт (14%).

Однако более четверти (26%) респондентов считают, что стоимость китайских автомобилей неоправданно завышена. Также опрошенные высказали сомнения в качестве некоторых деталей, например, подвески или мотора (24%).

Некоторые владельцы также указали на недостаточное количество деталей для ремонта на российском рынке (14%).

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Тем временем китайских автомобилей на нашем рынке становится все больше. Так, Jetour скоро представит на рынке новый среднеразмерный кроссовер X70. В Китае его цена для нас очень даже привлекательная (чуть больше миллиона за «базу»), но не факт, что в России она не вырастет в 1,5-2 раза.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:freepik/senivpetro автор
22.03.2024
Фото:freepik/senivpetro автор
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