Jetour везет в Россию новый кроссовер

Китайский бренд Jetour скоро представит на российском рынке новый кроссовер X70

Китайская марка Jetour скоро представит на российском рынке новый кроссовер, сообщил источник.

В модельном ряду Jetour в России уже есть четыре кроссовера: полноприводный T1, городской Dashing, семейный X70 Plus и флагманский X90 Plus. В июле 2024 года пятой моделью станет SUV Jetour X70. Этот автомобиль будет подобен модели X70 Plus, но с иным дизайном бамперов, решетки радиатора и колесных дисков.

Jetour X70 в Китае – это целое семейство автомобилей, куда входят: X70, X70M, X70S, X70 C-DM, X70 Pro и X70 Plus. Пока неизвестно, какая именно модель появится в России, но, вероятнее всего, это будет модель X70.

Тогда это среднеразмерный кроссовер, доступный в 5- и в 7-местных версиях, с габаритами 4749 x 1900 x 1720 мм и колесной базой 2745 мм. У Jetour X70 собственный дизайн и интерьера. Изменен дизайн руля, передней панели и центрального тоннеля, а также добавлена цифровая «приборка» на 12,3 дюйма и центральный экран на 10,25 дюйма.

Под капотом кроссовера 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с. и 6-ступенчатая механическая коробка передач, либо аналогичный робот с двойным сцеплением. Привод будет только передний.

В Китае цена модели 2023 года варьируется от 87,9 тыс. до 149,9 тыс. юаней (от 1,1 до 1,9 млн рублей).

Недавно составили список автомобилей, которые чаще всего завозят в Россию по параллельному импорту. Как правило, это модели известных брендов, подробнее об этом в нашей публикации.