Китайский кроссовер известной марки выведут на рынок по очень приятной цене
BYD готовится представить Yuan UP, который дебютирует 19 марта по ожидаемой стартовой цене 79 800 юаней (1 017 500 рублей).
Yuan UP продолжает язык дизайна Song L и демонстрирует «лицо дракона» с черной отделкой кузова. У него полускрытые дверные ручки и «плавающая крыша». Автомобиль позиционируют как городской кроссовер, и он может конкурировать, например, с Kia Soul, обладая при этом более изысканным дизайном.
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UP построен на платформе e-Platform 3.0 и имеет габариты 4310/1830/1675 мм и колесную базу 2620 мм.
Он поставляется с двумя электродвигателями мощностью 70 кВт и 130 кВт. В зависимости от выбранного варианта аккумулятора емкостью от 32 кВт*ч до 45,1 кВт*ч он может преодолевать расстояния от 301 до 401 км на одной зарядке соответственно.
В салоне Yuan UP D-образное рулевое колесо с фирменным логотипом Yuan и 8,8-дюймовая комбинация приборов с ЖК-дисплеем. Он также оснащен универсальным 12,8-дюймовым центральным экраном, способным поворачиваться.
Сиденья автомобиля с электрорегулировками обтянуты перфорированным кожзаменителем.
На центральной консоли размещена панель для беспроводной зарядки, кристаллический переключатель передач и физические кнопки для основных функций.
Yuan UP уже поступает в дилерские центры BYD в Китае в рамках подготовки к запуску. Эксперты ожидают, что данный автомобиль, стоимостью всего 79 800 юаней, станет хитом бренда.
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Источник, фото: Сarnewschina