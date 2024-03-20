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Автомобили этих марок чаще всего ввозят по параимпорту

По схеме параллельного импорта чаще завозят Toyota, Honda, Hyundai, Kia и Suzuki

В прошлом году доля параллельного импорта составила 13% от общего объема продаж новых автомобилей в России, что равняется 150 тысячам иномарок. Этот способ продаж стал стабильным источником дохода для многих компаний, сообщают в компании «АвтоСкидка».

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На Дальнем Востоке популярны новые и подержанные автомобили с двигателями объемом от 1 до 1,8 литра из Японии и Южной Кореи, которые приобретают водители по всей России. Особенно востребованы модели таких известных брендов, как Toyota, Honda, Hyundai, Kia и Suzuki.

Вернуть новый автомобиль продавцу можно – при соблюдении ряда правил

Также растет спрос на праворульные европейские автомобили, которые привозят из Японии, – это Audi, Mercedes-Benz и BMW.

Недавно в «Автостате» выявили модели, лидирующие на рынке в определенных сегментах. На первой строчке оказался сегмент B, за ним – сегмент кроссоверов и внедорожников, а замыкает тройку сегмент С.

Источник: «Вечерняя Москва»

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
20.03.2024
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