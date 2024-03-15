1.4 турбо, свежая АКП, просторный салон – этого «американца» сегодня можно взять недорого
В 2023 году параллельный импорт внёс свой вклад в обновление автомобильного парка. Из более чем миллиона проданных новых автомобилей на параимпорт пришлось примерно 120-150 тысяч.
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Спрос на так называемые ушедшие бренды остается стабильным даже при заметно завышенных ценах. Среди сравнительно доступных по цене эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев советует присмотреться к Chevrolet Orlando. Правда, если вас не смущает, что с 2018 года этого «американца» производят только на заводе SAIC-General Motors в Шанхае (Китай).
Семиместный компактвэн со всеми удобствами сегодня доступен на нашем рынке за 2,5-3,1 млн рублей. По нынешним временам для компактвэна это уже недорого. Базируется автомобиль на шасси модели Buick GL6 (для китайского рынка), а та, в свою очередь, построена на базе старой модели Opel Zafira.
Мнение специалиста
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
— Предлагаемые у нас машины оснащены турбомотором 1.4 (163 л.с.) и шестиступенчатым автоматом. Автомат – свежая генерация изначально неудачного джиэмовского 6Т40. А двигатель, скорее всего, трехцилиндровый L3T (реальный объем – 1,341 л) с прямым впрыском и заточенный на АИ-98. Агрегат разработан в 2018 году и знаком нам по кроссоверу Trailblazer, который продавали официально. Болячки не изучены. Нагар и вибрации гарантированы, а чинить его у нас сложно и дорого.
Единственным недостатком, который может отпугнуть покупателя, являются слишком современные агрегаты. Однако, если не учитывать маломерный третий ряд сидений, который к тому же «крадет» багажник, Chevrolet Orlando представляет собой привлекательное предложение с точки зрения сочетания цены и общего комфорта.
К каким еще моделям из «серого» импорта стоит присмотреться, вы узнаете, пройдя по ссылке.
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