Два мотора 1.5, две коробки (на выбор) — добротный «китаец» по вменяемой цене

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Выиграй Omoda S5
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Эксперт «За рулем» рассказал о комплектациях седана Omoda S5

Есть мнение, что седан S5 нацелен на привлечение покупателей, уже переросших отечественную Lada Vesta, но пока не готовых к автомобилю классом повыше.

Вот таким можно присмотреться к этому китайскому седану. Правда, предупредим сразу, механических коробок для него не предусмотрено: оба бензиновых двигателя объемом 1,5 л комплектуются вариаторами, отмечает эксперт «За рулем» Александр Виноградов.

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Только простой атмосферный мотор мощностью 113 л.с. работает в паре с вариатором CVT018, а турбомотор, развивающий 147 л.с., комплектуется вариатором другой модели – CVT25. И с этим тандемом Omoda S5 бежит заметно веселее.

Из существенных плюсов – объем багажника, по данным производителя, он составляет 428 л, а спинка заднего сиденья складывается. Правда, только целиком.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

— Ну и еще одно важное преимущество Омоды S5 – это вменяемая по сегодняшним меркам цена. Базовый автомобиль с неплохим оснащением и 1,5-литровым атмосферным двигателем стоит 2 249 900 рублей. Более продвинутая версия Tech со 147-сильным турбомотором на 100 тысяч дороже.

Топовая версия Ultra с тем же двигателем обойдется в 2 549 900 рублей.

Эти неисправности возникали в китайских авто русской зимой

Есть еще заряженная версия GT с турбомотором 1.6 и роботом, но это уже иной автомобиль, и просят за него от 2 759 900 рублей.

Подробнее об этом в полной версии материала.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Omoda и «За рулем»
Количество просмотров 3
12.03.2024
Фото:Omoda и «За рулем»
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