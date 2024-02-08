Вместительный багажник и 7,5 с до «сотни» – доступная легковушка на все случаи жизни

Эксперт «За рулем» разобрал по системам и комплектациям седан Omoda S5

Два мотора, две коробки

Для начальной версии Omoda S5 доступно два бензиновых двигателя объемом 1,5 л. Это знакомые нам агрегаты – такие же установлены на кроссовере Chery Tiggo 4 Pro.

Даже у самой простой S5 нет варианта с механикой. Атмосферный мотор мощностью 113 л.с. работает только в паре с вариатором CVT018.

Omoda S5 с базовым двигателем не может похвастать хорошей динамикой. Разгон до 100 км/ч занимает больше чем 13 секунд.

Турбомотор развивает 147 л.с. и 210 Н.м. Работает в паре с вариатором, но другой модели – CVT25. Эта коробка переваривает больший крутящий момент и имеет девять квазиступеней в ручном режиме переключения. С этим тандемом Omoda S5 едет заметно веселее. «Сотню» седан набирает быстрее 10 секунд.

Еще один плюс: оба двигателя допускают использование АИ-92. Хотя кормить им регулярно турбомотор с непосредственным впрыском стоит только в экстренных случаях. Когда на заправке (вдруг!) закончилось высокооктановое топливо.

Турбомотор E4T15B может переваривать 92-й бензин и ставится на многие модели концерна Chery.

В числе интересных опций Омоды можно выделить встроенный видеорегистратор.

Кому погорячее

У Омоды S5 есть и заряженная версия GT. Внешне ее легко отличить по иному оформлению передка: оригинальные бампер, массивная решетка радиатора, оптика.

Но главное отличие скрывается под капотом. На Омоде S5 GT установлен турбомотор объемом 1,6 л мощностью 150 л.с., который работает уже не с вариатором, а с 7-ступенчатым преселективным роботом. Этот же силовой агрегат ставится и на полноприводную Омоду С5.

Хотя разница с 1,5-литровым мотором – всего три лошадиных силы, крутящий момент уже солиднее — 275 Н.м. Да и робот куда эффективнее распоряжается вверенной ему мощностью. В итоге 100 км/ч GT набирает за 7,5 с.

Но главное – не предельная динамика, а удобство управления ею. Во всем диапазоне скоростей Omoda очень отзывчива. По ощущениям, разница в динамических характеристиках с обычной S5 куда больше, чем заявлено.

У заряженной версии GT иное оформление передка и оригинальная оптика.

Все для людей и груза

У Омоды S5 хорошо организовано рабочее место водителя. Особенно в сравнении с кроссовером С5, в котором упираешься головой в потолок. Тут сиденья стоят ниже, а диапазон регулировки по высоте шире – удобно усесться смогут даже рослые водители.

На втором ряду простора меньше, но посадка комфортная. К тому же есть обогрев сидений.

Объем багажника, по данным производителя, составляет 428 л. Петли укрыты пластиковыми щитками, что нечасто встречается у машин этого ценового диапазона.

Спинку заднего сиденья можно сложить, но только целиком. При перевозке длинномеров на второй ряд уже никого не посадишь.

Багажник вмещает 428 литров. В подполье уложена узкая докатка.

Передние сиденья удобные по форме и диапазоны регулировок большие. Так что найти удобную посадку не составит труда даже рослым водителям.

Сколько стоит?

Ну и еще одно преимущество Омоды S5 – это вменяемая по сегодняшним меркам цена. Базовый автомобиль с неплохим оснащением и 1,5-литровым атмосферным двигателем стоит 2 249 900 рублей. Более продвинутая версия Tech со 147-сильным турбомотором – на 100 тысяч дороже.

Топовая версия Ultra с тем же двигателем обойдется в 2 549 900 рублей. Версия GT с турбомотором 1.6 и роботом – от 2 759 900 до 2 859 900 рублей.

В отличие от кроссовера С5 у седана нет просчетов в эргономике водительского места.

У базовой версии с атмосферным двигателем стоит обычный отопитель с кондиционером.

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