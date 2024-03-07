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Назвали дату, когда первые Весты с новым мотором с вариатором поступят дилерам

Цена Lada Vesta с 1.8 EVO с вариатором начинается от 1 588 900 рублей

АВТОВАЗ объявил об отгрузке дилерам автомобилей Lada Vesta с обновленным двигателем 1.8 EVO и вариатором (CVT).

Новый мотор устанавливают на все модели семейства, а рекомендованная розничная цена Весты с 1.8 EVO АТ начинается от 1 588 900 рублей (седан в комплектации Comfort).

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Современный вариатор с 7 виртуальными ступенями адаптирован к тяжелым условиям эксплуатации и получил оригинальную прошивку, а корпус трансмиссии доработан для стыковки с двигателем 1.8 EVO и оптимального размещения опор силового агрегата.

Модернизированный мотор объемом 1,8 л и мощностью 122 л.с. был разработан для автомобилей Vesta с вариатором. Ключевой особенностью этого двигателя стало применение новой поршневой группы, исключающей контакт с клапанами при нештатных ситуациях.

Весты с вариатором прошли полный комплекс испытаний: до начала серийного производства было выпущено более 50 прототипов. На сегодня это самый доступный автомобиль с автоматом на российском рынке.

Известно, что вариатор выпускает китайская компания WanLiYang в огромном количестве, и устанавливают его на различные автомобили, не только китайские.

Этот вариатор довольно надежен, отрицательных отзывов о нем не поступало. Еще до начала продаж эксперты сошлись во мнении, что прослужить такая коробка передач при должном отношении способна до 250 км пробега.

Прикинули, на сколько дороже обойдется Vesta с мотором 1.8 и вариатором

Из несомненных плюсов этого вариатора – похожий установлен на многих моделях Chery, поэтому он хорошо знаком механикам.

Продажи Lada Vesta с обновленным мотором и вариатором стартуют 11 марта.

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Источник: АВТОВАЗ

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 3
07.03.2024
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

-42