Хороший выбор для Lada Vesta: эксперт оценил функционал нового вариатора

Автоэксперт: новый вариатор для Lada Vesta способен прослужить до 250 тысяч км

Ресурса новой автоматической трансмиссии, установленной на отечественной Lada Vesta, хватит до 250 тысяч км пробега при соблюдении определенных условий. Такое мнение выразил эксперт автоотрасли Максим Ракитин.

Вариатор марки WLY – это бесступенчатая трансмиссия CVT18, конструктивно напоминающая Jatco JF015E. Такими оснащались автомобили Lada в период сотрудничества АВТОВАЗа с компанией Renault.

«Вариатор WLY CVT18 — это действительно хороший выбор для Lada Vesta. Он надежнее, чем Jatco JF015E. Главное — это аккуратные разгоны, отсутствие перегревов и своевременная замена масла, хотя АВТОВАЗ, наверное, объявит агрегат необслуживаемым», — отметил эксперт.

По словам работников автосервисов, WLY CVT18 установлен на многих моделях Chery, поэтому агрегат хорошо знаком механикам. Это очень надежный вариатор, он прослужит 200–250 тысяч км пробега, при условии своевременной замены трансмиссионной жидкости – через каждые 30–40 тысяч км пробега. Отмечается, что узел рассчитан на 190 Нм крутящего момента, а двигатель Vesta объемом 1,8 л мощностью 122 л.с. развивает 171 Нм.

Новый вариатор для отечественного автомобиля называют гибридом вариатора и «автомата», благодаря этому его конструкцию удалось сделать максимально компактной, уменьшив при этом диаметр шкивов. Отмечается, что в агрегате использованы гидротрансформатор и планетарная передача: на невысокой cкopocти работает пepвaя cтупeнь, а на высоких — втopaя.

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Источник: quto.ru