Эти модели предпочитают покупатели в РФ
Наибольшую долю в парке легковых автомобилей в России занимает сегмент В - почти 40%, при этом лидером в этом сегменте остается модель, которая уже давно снята с производства - Lada 2107, говорится в отчете «Автостата».
Сегмент SUV оказывается вторым по величине - с долей 28%. Здесь лидирует модель Lada 4x4, количество которых на сегодняшний день в России 981 шт.
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Третье место занимает сегмент С с долей 14%. Здесь первое место у модели Ford Focus (747 тысяч штук). Автомобиль в нашей стране уже не производят, но он все еще популярен на вторичном рынке.
Доля сегмента D в российском автопарке составляет 6,6%, а лидирует здесь Toyota Camry, количество которых составляет 517 тысяч штук.
Сегменты E и MPV занимают по 3% в автопарке России, при этом лидерами в этих сегментах являются GAZ 3110 и Nissan Note соответственно.Оставшиеся пять сегментов (А, LAV, пикапы, F, купе/кабриолеты) занимают в совокупности 5% рынка. Здесь лидируют Ока – 2,2%, Lada Largus – 1,3%, Toyota Hilux – 0,7%, Mercedes-Benz S-Class – 0,3% и Mercedes-Benz Е-Class Coupe – 0,2%.
На 1 января 2024 года, согласно данным ГИБДД, в автопарке России насчитывалось 46 358 легковых автомобилей.
Кстати, 30 ноября 2025 года мировое производство модели Форд Фокус будет прекращено.
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Источник: «Автостат»