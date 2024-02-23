Мир скоро лишится легендарной недорогой иномарки

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Перед прекращением производства спрос на Ford Focus в Европе значительно возрос

В 2023 году было продано более 100 000 хэтчбеков и универсалов, что на 27,6% больше, чем в 2022 году. Несмотря на то, что Focus не занял лидирующую позицию в своем сегменте, его продажи росли быстрее, чем у большинства конкурентов, уступив только Skoda Octavia (+43,5%).

Ford Focus
Ford Focus

Информацию о прекращении производства Ford Focus опубликовали заранее, а теперь профсоюз IG Metall объявил конкретную дату остановки конвейера – 30 ноября 2025 года.

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Согласно достигнутому соглашению, 3500 из 4500 сотрудников немецкого завода в г. Зарлуиз будут уволены. Однако компания Ford предоставит увольняемым сотрудникам компенсацию.

Сокращения начнутся после завершения производства, поэтому до конца 2025 года увольнений не ожидается. Тем не менее, около 1000 сотрудников Ford останутся на предприятии, возможно, для работы над будущими моделями или электромобилями.

Решение Ford о прекращении производства Focus может показаться удивительным, учитывая рост спроса на эту модель. Однако компания уже принимала аналогичные меры, отказывалась от популярных моделей, таких как Fiesta, чтобы освободить место для более выгодных или перспективных транспортных средств, например, электрического Explorer.

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Источник: IXBT

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
23.02.2024
Фото:Unsplash
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Отзывы о Ford Focus (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Ford Focus  2007
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.

Недостатки:

Все хромированные элементы облезают очень быстро.

Комментарий:

Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив - 9,5 литров по городу. И это я довольно спокойно езжу.

+25