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Хорошо знакомый китайский бренд готовит дебют нового кроссовера: первые фото

Geely показала фото нового электромобиля Galaxy E5

Автопроизводитель Geely готовит к выходу свой новый полностью электрический кроссовер Galaxy. Компания уже опубликовала несколько тизерных изображений новинки.

Сообщается, что официальная премьера нового Geely Galaxy пройдет в рамках Пекинского автосалона в апреле текущего года. В продажу автомобиль поступит немного позднее.

Geely Galaxy E5
Geely Galaxy E5
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Судя по опубликованным снимкам, новинка от Geely будет иметь типичную для электрокаров закрытую переднюю часть кузова без привычной решетки радиатора и фары острой формы. Также Geely Galaxy получит скрытые дверные ручки, оригинальные диски и хромированные вставки на окнах. Характеристики силовой установки новинки пока неизвестны.

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомый японский кроссовер вернулся в Россию, став дешевле на миллион рублей.

Источник: CarNewsChina

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За РулемУшакова Ирина
Фото:ITHome
Количество просмотров 1
26.03.2024
Фото:ITHome
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