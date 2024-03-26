Аналог Zeekr 009: новый китайский минивэн поступил в продажу

Официальные продажи минивэна Volvo EM90 стартовали в Китае

В ноябре прошлого года компания Volvo представила свой минивэн EM90. Начались официальные продажи новинки. Volvo EM90 – тот же Zeekr 009, платформа и техника у них одинаковые. Но дизайн у машин отличается. Уточняется, что длина Volvo EM90 – 5206 мм, ширина – 2024 мм, размер колесной базы – 3205 мм.

Интерьер этих моделей схож, но есть и отличия: так, у Volvo торпедо – без козырька над экраном приборной панели. Всё оформление выдержано в корпоративном стиле Volvo. Управление полностью сенсорное.

Volvo EM90

В отличие от Zeekr 009, EM90 не получил полноприводной трансмиссии и доступен только с одним электромотором, установленным на задней оси, его мощность – 272 л.с. и 343 Нм. Модель оборудована аккумулятором CATL емкостью 116 кВт•ч, обеспечивающим запас хода до 740 км по циклу CLTC.

Что касается цен, то Zeekr 009 в базовой версии стоит 500 тысяч юаней, а топовый вариант с аккумулятором на 140 кВт•ч обойдется в 588 тысяч юаней.

Volvo EM90 оценили в 818 тысяч юаней. В России купить данную модель предлагают частники. Так, встречаются объявления о продаже минивэна за 12,3 млн рублей, отмечается, что он растаможен, но не имеет ПТС.

Volvo EM90

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомый японский кроссовер вернулся в Россию, став дешевле на миллион рублей.

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Источник: «Российская газета»