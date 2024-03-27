Владельцы кинулись распродавать ввезенные по параимпорту машины — а что случилось?

Россияне массово пытаются продать ввезенные из ЕАЭС машины во избежание убытков

Осенью 2023 года Минпромторг РФ внес изменения в постановление правительства России об уплате утильсбора. При этом льготы для автовладельцев, ввозящих автомобиль для себя, а не на перепродажу, сохранены. Но таможенное оформление должно проходить на российской территории, а не в странах ЕАЭС. В противном случае утильсбор оплачивается по полной коммерческой ставке.

Теперь все купившие машины за рубежом или по схеме параллельного импорта, получили требование доплатить утилизационный сбор. Сумма сбора составляет от 300 тысяч до 800 тысяч рублей. Основанием для оплаты сбора стали не вовремя поданные документы или факт перепродажи машины, которая по документам проходила, как ввезенная для личного пользования.

Посредники, занимающиеся перепродажей автомобилей, также обязаны доплатить, причем их суммы перевалили за миллионы рублей. Тем, кто покупал машину за рубежом на свое имя, но после ввоза в РФ продавал ее по цене дешевле, чем у автосалонов, тоже придется платить по счетам.

На приобретение новой или подержанной машины в странах ЕАЭС не распространяется льгота из-за того, что таможенное оформление проводили фирмы-посредники. Теперь они должны оплатить от 970 тысяч рублей за новый автомобиль и от 1,485 млн рублей за машину возрастом старше трех лет.

Некоторые попытались вывезти автомобиль в страны ЕАЭС, поставить на учет и ездить в России с номерами другого государства (при условии, что в дальнейшем это будет разрешено). Другие автовладельцы попытались продать автомобиль. Но такой вариант тоже затратен с точки зрения финансов из-за выросших цен на транзит автовозом.

Россияне могли сэкономить при соблюдении ряда требований и оплатить утильсбор по ставке в 0,17 для автомобилей до трех лет и 0,26 — старше трех лет. Итоговый размер платежа в этом случае составлял 3,4 тысячи и 5,2 тысячи рублей соответственно. Но оплата таможенных пошлин и налогов должна была пройти по единым ставкам или в виде совокупного таможенного платежа, как этого требует Таможенный кодекс ЕАЭС.

Те, кто ввез машину в Россию с территории стран ЕАЭС через посредников, оформили и оплатили утильсбор по полной ставке, могут претендовать на возврат уплаченной суммы. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в ФТС России. Но если водитель ввозил более одного автомобиля, то пониженные таможенные коэффициенты утильсбора не применяются.

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Источник: lenta.ru