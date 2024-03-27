Мощный седан размером с Mercedes-Benz E-Class: эти опции будут у российской версии модели

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Exlantix раскрыл детали интерьера модели ES для российского рынка

Автопроизводитель Exlantix выложил снимки салона российской спецификации седана ES. Он повторяет интерьер китайской модели, реализуемой под брендом Exeed.

У модели автоматические двери с доводчиками, адаптивная подвеска, панорамная крыша. Также в базовой комплектации предусмотрен ряд устройств контроля за окружающей обстановкой: 5 камер, 8 ультразвуковых радаров и 2 радара миллиметрового диапазона. То есть, на модели реализован уровень автопилота, близкий к третьему.

Exlantix ES
Exlantix ES
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Также Exlantix ES оборудован беспроводной «быстрой» зарядкой для смартфонов, мультимедиа на передовом чипе Qualcomm Snapdragon 8155, проекционным дисплеем на лобовое стекло, аудиосистемой с 23 динамиками и штатным сабвуфером с настройками от Mark Levinson. Салон отделан мягким пластиком.

Технические характеристики авто пока не раскрываются. В КНР Exeed Sterra ES продают с одномоторной компоновкой (252 и 313 л.с.), а также в полноприводном варианте с отдачей 480 л.с. Запас хода в зависимости от версии равен 550-905 км. На российском рынке будет представлен топовый двухмоторный вариант.

Exlantix ES
Exlantix ES

Цены модели в КНР начинается от 198 800 юаней (около 2,6 млн рублей). То есть, в РФ машина может стоить 4,5-5 млн рублей. На отечественный рынок модель должна выйти летом.

Exlantix ES
Exlantix ES

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли недорогую замену Ларгусу с надежным мотором.

Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Пресс-служба Exlantix
27.03.2024
Фото:Пресс-служба Exlantix
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