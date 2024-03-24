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В Россию привезли недорогую замену Ларгусу с надежным мотором

У российских дилеров появился минивэн Renault Lodgy по цене Lada Largus

В условиях нехватки популярного универсала Лада Ларгус российский авторынок лишился важной модели. Но на горизонте появилась доступная альтернатива из-за границы – компактвэн Lodgy, который во многом не уступает отечественному бестселлеру.

Renault Lodgy
Renault Lodgy

Компания Renault представила новинку, которая стала достойным преемником Ларгуса. Lodgy, выпускаемый также под брендом Dacia, обладает схожими размерами: длина 4498 мм, ширина 1751 мм, высота 1696 мм. Колесная база составляет 2810 мм, что обеспечивает просторный салон.

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Дизайн 7-местного Lodgy функционален и практичен. Салон имеет посадочную формулу 2/3/2, что делает его идеальным для семейных поездок и транспортировки грузов. В оснащение компактвэна входят подогрев передних сидений, четыре подушки безопасности, электронная система стабилизации (ESP), кондиционер, мультимедийная система и камера заднего обзора.

Renault Lodgy
Renault Lodgy

Под капотом Lodgy расположился дизельный двигатель K9K объемом 1,5 литра и мощностью 85 лошадиных сил. Этот агрегат хорошо знаком российским автолюбителям по модели Renault Duster. Мотор работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач, обеспечивая уверенное движение в городских условиях и на трассе.

Помимо привлекательной цены, которая сопоставима со стоимостью последних выпущенных партий Ларгуса, Lodgy имеет ряд преимуществ. Он оснащен современными технологиями и системами безопасности. Дизельный двигатель экономичен и надежен, а просторный салон понравится любителям путешествий и активного образа жизни.

Источник: Autohome

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Avito
Количество просмотров 2
24.03.2024
Фото:Avito
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