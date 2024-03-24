В Россию привезли недорогую замену Ларгусу с надежным мотором

У российских дилеров появился минивэн Renault Lodgy по цене Lada Largus

В условиях нехватки популярного универсала Лада Ларгус российский авторынок лишился важной модели. Но на горизонте появилась доступная альтернатива из-за границы – компактвэн Lodgy, который во многом не уступает отечественному бестселлеру.

Renault Lodgy

Компания Renault представила новинку, которая стала достойным преемником Ларгуса. Lodgy, выпускаемый также под брендом Dacia, обладает схожими размерами: длина 4498 мм, ширина 1751 мм, высота 1696 мм. Колесная база составляет 2810 мм, что обеспечивает просторный салон.

Дизайн 7-местного Lodgy функционален и практичен. Салон имеет посадочную формулу 2/3/2, что делает его идеальным для семейных поездок и транспортировки грузов. В оснащение компактвэна входят подогрев передних сидений, четыре подушки безопасности, электронная система стабилизации (ESP), кондиционер, мультимедийная система и камера заднего обзора.

Renault Lodgy

Под капотом Lodgy расположился дизельный двигатель K9K объемом 1,5 литра и мощностью 85 лошадиных сил. Этот агрегат хорошо знаком российским автолюбителям по модели Renault Duster. Мотор работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач, обеспечивая уверенное движение в городских условиях и на трассе.

Помимо привлекательной цены, которая сопоставима со стоимостью последних выпущенных партий Ларгуса, Lodgy имеет ряд преимуществ. Он оснащен современными технологиями и системами безопасности. Дизельный двигатель экономичен и надежен, а просторный салон понравится любителям путешествий и активного образа жизни.

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Источник: Autohome