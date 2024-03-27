Россия запустит производство батарей для электромобилей

Аккумуляторы для электромобилей Росатома будут делать на Автоторе

Вслед на новостью о строительстве российского завода по переработке электромобильных батарей актуальность приобрела другая информация из той же сферы: в Калининграде планируется создать мощности по сборке таких аккумуляторов. Соответствующее соглашение подписали представители госкорпорации Росатом и автомобильного холдинга Автотор.

Росатом будет выступать поставщиком ячеек – их планируется выпускать по полному циклу на возводимой в Калининграде гигафабрике под управлением дочерней компании Росатома – Ренэра, входящей в подразделение ТВЭЛ.

26 марта 2024 года, Росатом и Автотор подписывают соглашение на Международном форуме «АТОМЭКСПО-2024»

Автотор, в свою очередь, будет ежегодно собирать из этих ячеек 10 тысяч батарей. Задача актуальная: недавно калининградский завод запустил сборку электромобиля Amberauto A5 (изначально – китайский JMEV Yi), и его требуется локализовать до 80-85%.

Amberauto A5 калининградской сборки – первый кандидат на комплектование российскими батареями

Производство батарей разместится на площади 1500 кв.м и будет включать участки электромонтажа, сборки, испытаний. Предстоит освоить сборку и монтаж электрокомпонентов, электронных плат, блоков управления, накопителей энергии на основе литий-ионных батарей. Заключительный этап техпроцесса включает полный цикл испытаний на зарядно-разрядных станциях и климатическом оборудовании. Запустить производство планируется в начале 2025 года.

Источник: Автотор