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В Дзержинске все еще планируют строить завод по переработке аккумуляторов

«Росатом» вложит в завод по переработке батарей в Дзержинске 5 млрд рублей

В городе Дзержинск Нижегородской области планируется построить завод по переработки аккумуляторов, сообщает источник. По плану, предприятие будет принимать на переработку батареи от электрического автомобильного и железнодорожного транспорта, а также от мобильных устройств и источников бесперебойного питания.

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Сообщается, что проект организовала входящая в госкорпорацию Росатом компания «Русатом Гринвэй», а инвестиции должны составить порядка 5 млрд рублей.

Информация об этом проекте появлялась в СМИ и ранее. Так, в июне 2021 года сообщалось, что проект в рамках экотехнопарк «Центр» в Дзержинске может быть реализован к 2024 году. В сентябре того же года стало известно, что проект проходит процедуру общественных слушаний, а строительство должно начаться в 2022 году.

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В мае 2022 года стало известно, что строительство экотехнопарка «Центр» планируется завершить к 2025 году. Количество проектируемых технологических линий увеличилось с пяти до семи. По проекту, они смогут перерабатывать до 50 тысяч тонн. Производство позволит использовать получаемые в результате переработки литий, алюминий, медь, железо, никель, марганец, кадмий, кобальт и графит в качестве сырья для новых аккумуляторов.

В декабре 2022 года появилось новое сообщение: строительство экотехнопарка в Дзержинске начнется в 2023 году, а первую продукцию завод должен дать до конца 2024 года.

Источник: Автопоток, Деловой квартал, Коммерсант, Мой Нижний Новгород, АиФ, Neftegaz.RU.

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
10.03.2024
Фото:Wikimedia
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