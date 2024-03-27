В России установят несколько тысяч зарядных станций для электромобилей
Мишустин поручил установить более 6000 зарядных станций для электрокаров
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ввести в эксплуатацию в России около 6,1 тыс. зарядных станций в 2025-2026 годах, сказано в опубликованном 27 марта на сайте кабмина распоряжении.
«Цель — ввести в эксплуатацию более 2,8 тыс. быстрых зарядных станций в 2025 году и свыше 3,3 тыс. — в 2026 году», — сказано в сообщении.
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Премьер-министр также поручил Минэнерго, Минпромторгу, Минэкономразвития и Минфину обеспечить сохранение параметров субсидирования затрат регионов на развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта в рамках реализации инициативы «Электроавтомобиль и водородный автомобиль».
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Источник: government.ru
Фото:АГН «Москва»
27.03.2024
Фото:АГН «Москва»
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