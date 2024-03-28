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В России создали первую соцсеть для водителей

В РФ через год появится первая соцсеть для общения автовладельцев We Are Drivers

В РФ специалисты работают над созданием первой соцсети для водителей под названием We Are Drivers, сообщает пресс-служба Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Ключевая особенность нашей задумки заключается в том, что водители смогут общаться друг с другом, просто наведя камеру смартфона на номер машины», — рассказал лидер проекта Иван Юрин.
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Также, по его словам, составляется карта участников движения, и водители смогут просить помощи у других людей, если что-то произошло в пути.

Юрин заметил, что писать личные сообщения во время движения водители не смогут, так как это потенциально опасно.

Согласно планам, для полной реализации проекта понадобится еще около года. Пока специалисты создали только веб-сайт проекта, впереди их ждет разработка мобильных приложений для Android и iOS. Представители проекта заметили, что их целевая аудитория — автовладельцы 18-45 лет, активно пользующиеся соцсетями и мессенджерами.

Ранее «За рулем» рассказал о законных уловках при оформлении полиса ОСАГО.

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Источник: «Известия»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1
28.03.2024
Фото:freepik / freepik
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