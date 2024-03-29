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Для экологии — в Кремле хотят перевести Калининградскую область на электротранспорт

Путин поручил определить рациональность перехода на электрокары в Калининграде

В Калининградской области проведут эксперимент по поэтапному переходу к использованию электромобилей. Такой пункт содержится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина, текст документа опубликован на сайте Кремля.

До 15 июня текущего года Правительство РФ и «Росатом» должны принять решение о целесообразности эксперимента в регионе. В рамках перехода на экологичные виды транспорта власти региона совместно с бизнес-сообществом уже разработали «дорожную карту», согласно которой к концу 2030 года каждая десятая машина должна быть электрокаром.

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«В начале текущего года подписана масштабная программа развития электромобильности Калининградской области на среднесрочную перспективу. Она позволит создать новые для российского рынка сервисы – например, "батарея как услуга"», — рассказала президент управляющей компании топливного дивизиона «Росатома» Наталья Никипелова.

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Для успешного проведения эксперимента по переходу на электротранспорт регион должен быть максимально независимым от импорта, поэтому нужно делать ставку на высокую локализацию и уникальную компонентную базу.

Кроме того, успех эксперимента будет зависеть и от доступности электротранспорта. Сейчас цена электрокара калининградской сборки, например, стартует от 3,3 млн рублей. Также есть вопросы к обслуживанию электрических автомобилей, потому что гарантию на тот же Амберавто А5 дает завод-производитель, а сервисом занимается дилерская сеть.

Все эти факторы власти пообещали учесть при вынесении окончательного решения о необходимости проведения эксперимента в Калининградской области. В Минэкпроме Калининградской области рассказали, что эксперимент по переходу на электротранспорт поможет сформировать дополнительную нормативно-правовую базу, а также о том, что будут разработаны меры поддержки для новой отрасли.

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Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
29.03.2024
Фото:Unsplash
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