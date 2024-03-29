Для экологии — в Кремле хотят перевести Калининградскую область на электротранспорт

Путин поручил определить рациональность перехода на электрокары в Калининграде

В Калининградской области проведут эксперимент по поэтапному переходу к использованию электромобилей. Такой пункт содержится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина, текст документа опубликован на сайте Кремля.

До 15 июня текущего года Правительство РФ и «Росатом» должны принять решение о целесообразности эксперимента в регионе. В рамках перехода на экологичные виды транспорта власти региона совместно с бизнес-сообществом уже разработали «дорожную карту», согласно которой к концу 2030 года каждая десятая машина должна быть электрокаром.

«В начале текущего года подписана масштабная программа развития электромобильности Калининградской области на среднесрочную перспективу. Она позволит создать новые для российского рынка сервисы – например, "батарея как услуга"», — рассказала президент управляющей компании топливного дивизиона «Росатома» Наталья Никипелова.

Для успешного проведения эксперимента по переходу на электротранспорт регион должен быть максимально независимым от импорта, поэтому нужно делать ставку на высокую локализацию и уникальную компонентную базу.

Кроме того, успех эксперимента будет зависеть и от доступности электротранспорта. Сейчас цена электрокара калининградской сборки, например, стартует от 3,3 млн рублей. Также есть вопросы к обслуживанию электрических автомобилей, потому что гарантию на тот же Амберавто А5 дает завод-производитель, а сервисом занимается дилерская сеть.

Все эти факторы власти пообещали учесть при вынесении окончательного решения о необходимости проведения эксперимента в Калининградской области. В Минэкпроме Калининградской области рассказали, что эксперимент по переходу на электротранспорт поможет сформировать дополнительную нормативно-правовую базу, а также о том, что будут разработаны меры поддержки для новой отрасли.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: rg.ru