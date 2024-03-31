Выяснилось, почему выгоднее устанавливать медленные зарядные станции для электрокаров

«Атом» обсудил с девелоперами развитие зарядной инфраструктуры в жилых кварталах

В прошлом году российский рынок новых электромобилей вырос почти в пять раз – с 3 тыс. машин в 2022 году до более 14 тыс. в 2023-м. Повышается и производство электромобилей в стране, растет интерес к ним со стороны покупателей.

Напомним, что компания «Атом» разрабатывает первый российский серийный электромобиль для широкого круга пользователей. Именно поэтому она активно продвигает умные решения в создании электрозарядной инфраструктуры в стране.

На встрече представители «Атома» и строительного бизнеса обсудили развитие зарядной инфраструктуры в существующих и планируемых для строительства жилых кварталах.

Особый упор участники сделали на установке медленных зарядных станций, которые обладают целым рядом преимуществ.Правительство активно инвестирует в инфраструктуру быстрых зарядных станций, но также важно развивать сеть медленных зарядок, устанавливаемых на придомовых территориях, что позволит владельцам электромобилей заряжать свои машины, пока они отдыхают или заняты делами, что экономит время.

Быстрые зарядные станции имеют смысл, но их стоимость, техническое подключение и обслуживание превращают срок окупаемости в 5-7 лет. Поэтому важно сосредотачиваться на развитии медленных зарядных станций – они имеют широкую аудиторию, их легко устанавливать и использовать.

На сегодняшний день цена одной зарядной станции постоянного тока (DC) мощностью 150 кВт составляет около 4 млн рублей, тогда как станция переменного тока (AC) стоит, в среднем, от 150 до 200 тыс. рублей. За 4 млн рублей можно приобрести 20 станций переменного тока.

Станции переменного тока можно устанавливать на парковках, в торговых и деловых центрах, на внутренних и придомовых территориях, они долговечнее и требуют меньше мощности (от 11 кВт, а не 150 кВт, как для быстрых), что упрощает их техническое подключение.

Таким образом, электромобильность стала неотъемлемой частью нашей жизни, и бизнесу необходимо реагировать, предлагая клиентам комплексные решения.

На международном форуме «Атомэкспо-2024» в Сочи компания «Росатом» представила прототип российского грузопассажирского электрофургона с необычным дизайном. По мнению разработчиков, эта машина будет востребована в такси и каршеринге, а также в частном секторе.

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Источник: «Атом»