Как работают водители в Армении – захватывающее видео!

Les Routes de l'impossible: репортаж о шоферах на горных дорогах Армении

В прошлый раз «За рулем» знакомил вас с работой французских документалистов канала Les Routes de l'impossible, отправившихся покорять уничтоженные ливнями дороги Боливии вместе с местным шофером... А еще один, вышедший чуть ранее шедевр той же команды под руководством режиссеров Жюльена Болуэна и Жан-Кристофа Брисара был посвящен Армении.

«Армения, лежащая на грание Азии и Европы, напоминает неприступную крепость. 90% территории возвышается над уровнем моря на 1000 метров, а целые деревни были уничтожены ужасным землетрясением в 1988 году... Экономика страны все еще находится на стадии восстановления после распада СССР в 1991 году», – говорят авторы фильма.

Нам предстоит проникнуться историей Армена и его отца, двух последних жителях своей деревни. Они регулярно выходят на заснеженные склоны – они работают на доставке картофеля, и это опасная работа. Еще мы взглянем на жизнь Ариса, инженера по образованию, зарабатывающего себе на хлеб трудом лесоруба.

А затем обратимся к повседневным заботам Армина и Армена, которые должны доставить продукты для готовки женщинам, живущим в поселке, нелегкий путь до которого составляет 40 километров... Ну и конечно, в кадре культовые ГАЗ-53, ЗИЛ-130, УАЗ-452, ВАЗ-2106... Смотрим!

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Источник: Les Routes de l'impossible