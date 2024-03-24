Жуткие наводнения в Боливии – как с ними справляются местные водители (видео)

Les Routes de l'impossible: из-за ливней в Боливии возникли пробки на 2-3 недели

«Try walking in my shoes», поет группа Depeche Mode, и сегодня нам предстоит влезть в растоптанные и заляпанные грязью сандалии боливийского шофера Рамиро, который на своем заднеприводном грузовичке держит нелегкий путь в Нуэстра-Сеньора-де-Ла-Пас.

Машина тяжело нагружена досками, а дороги размыты недавними ливнями, которые могут возобновиться буквально в каждую минуту. По той же причине обвалились некоторые мосты, оползни снесли дома, похоронив под собой десятки людей... На дороге до Ла-Паса, если ее можно таковой назвать, то и дело возникают заторы из грузовиков и автобусов. Люди в этих пробках стоят по несколько дней, а иногда – и неделями.

В грузовике Рамиро есть спальная полка, он называет свою машину «отелем на колесах», в котором, как он надеется, хватит воды и пищи, чтобы добраться до финальной точки, где его ждет семья... В видео есть автоматические субтитры на русском.

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Источник: Les Routes de l'impossible