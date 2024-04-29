Что делать, если на заправке залили плохое топливо: 10 обязательных шагов

«За рулем» рассказал, как получить компенсацию ущерба из-за плохого бензина

Последствия заправки машины некачественным бензином обычно чувствуются почти сразу после нее, автомобиль начинает капризничать. Самыми частыми последствиями неудачного визита на АЗС считаются детонационные стуки, резкая потеря тяги, самопроизвольные отключения мотора и проблемы с его запуском.

Если действовать грамотно, компенсацию причиненного автомобилю ущерба можно получить без суда, сообщается в материале «За рулем».

Юрист советует всегда фиксировать при помощи смартфона, видеорегистратора или видеокамеры показания колонки и количество заправленных литров, это позволит зафиксировать факт заправки на конкретной АЗС. Далее следует попробовать обсудить с управляющим АЗС вопрос компенсации или способ устранения причиненных убытков, неудобств или поломок автомобиля.

Третий шаг - вызовите сотрудников Роспотребнадзора, напишите заявление о произошедшем. Это поможет доказать свою правоту в суде, если добровольно заправка откажется разрешить конфликт. Также в ее отношении будет проведена проверка.

Юрист советует всегда использовать видеорегистратор. Этот прибор зафиксирует маршрут и позволит подтвердить нахождение на АЗС. Также следует сохранять кассовые чеки с заправки.

Свидетельские показания других водителей помогут доказать, что причиной возникновения поломки стало топливо с конкретной заправки. Автовладельцев можно попробовать найти с помощью соцсетей. Не исключено, что такого рода поломки автомобилей окажутся массовыми.

Седьмой шаг - отбор проб в бензобаке, пломбирование или опечатывание бака производятся в присутствии представителя заправки. Поэтому прежде нужно будет направить письменное уведомление на АЗС с указанием даты, времени и т. п. Пробу нужно передать в лабораторию, которая даст официальное письменное заключение о качестве бензина.

Если будет лабораторно подтверждено низкое качество горючего, можно предложить владельцу заправки без суда возместить ущерб. В подобных ситуациях лучше сразу обратиться к юристу, что поможет сэкономить время и деньги.

Автовладельцам рекомендуется заправляться на крупных сетевых АЗС, которые дорожат своей репутацией.

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