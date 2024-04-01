Поменялся порядок расчета платежа за ввозимые в РФ из стран ЕАЭС автомобили

Недоимки по автосборам придется заплатить, а электрокары растаможат только в РФ

С сегодняшнего дня начал действовать новый порядок расчета суммы платежа за ввоз автомобилей в Россию из стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Теперь все недоимки — пошлина, НДС и акциз (из-за недооценки таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в РФ из стран ЕАЭС) будут собраны в один платеж и включены в утилизационный сбор. Эти правила касаются как юридических, так и физических лиц.

Это обеспечит равные условия для граждан и компаний, ввозящих в Россию автомобили, прошедшие растаможку в странах ЕАЭС, и тех, кто проходит эту процедуру в России с оплатой всех необходимых налогов и сборов.

Растаможка автомобилей с электрическим двигателем, ввозимых из стран ЕАЭС, обязательно должна проводиться в России.

Для граждан и компаний, импортирующих автомобили из стран ЕАЭС с растаможкой в России, ничего не изменится.

Например, ранее ввоз автомобилей из Киргизии был привлекателен для юридических и физических лиц благодаря выгодным условиям: разница между автомобилями, растаможенными в РФ и Киргизии, могла достигать 1,5-2 млн рублей. В результате автомобили, растаможенные по "серым" схемам, стоили дешевле, чем те, что были оформлены по прозрачным правилам.

Государство решило исправить эту ситуацию. Теперь все автомобили будут импортироваться с учетом налоговых обязательств и правильной таможенной стоимости. Таможня будет учитывать, откуда был ввезен автомобиль и как он оказался на территории ЕАЭС. Если, например, его ввезли через Киргизию и за него было заплачено меньше денег, то владелец должен будет оплатить все недоимки, иначе зарегистрировать машину не сможет.

В связи с этим стоимость ввезенных автомобилей может увеличиться, поскольку в конечную цену автомобиля включаются все платежи - таможенные, акцизы, НДС.