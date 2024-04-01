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Названы сроки начала серийного производства первого белорусского электромобиля

Белоруссия начнет выпуск собственных электрокаров в августе 2024 года

Электромобили белорусской разработки планируют начать производить в конце лета или начале осени текущего года, заявил заместитель премьер-министра республики Петр Пархомчик.

Он отметил, что утверждена комплексная программа производства опытно-промышленной партии белорусских электрокаров в количестве 5 штук. Планируется в августе-сентябре завершить их производство.

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Серийный выпуск автомобилей рассчитывают наладить к концу 2024 года. Тогда же испытают первую белорусскую аккумуляторную батарею для электрокаров.

О том, что в республике намереваются выпускать электромобили, стало известно в ноябре прошлого года. Первый белорусский электрокар соберут на базе автомобиля Belgee X50.

Ранее «За рулем» сообщал, что поменялся порядок расчета платежа за ввозимые в РФ из стран ЕАЭС автомобили.

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Источник: ТАСС

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash | Belgee
Количество просмотров 1
01.04.2024
Фото:Unsplash | Belgee
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