Этой моделью Lada восхитились в Европе

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В Великобритании высоко оценили автодом на базе Lada Granta

Британский портал об автомобилях uk.motor1 назвал автодом, сделанный на базе Lada Granta, идеальным для семейной пары, желающей поехать в путешествие. Один из таких кемперов обнаружили в ходе мониторинга классифайдов в Испании.

При этом авторы материала отмечают, что покупатели такого авто могут столкнуться с проблемами. Так, автодома Lada Granta никогда официально не поставляли в ЕС. Также на эту машину будет сложно найти запчасти. В-третьих, могут возникнуть сложности с постановкой на учет.

Lada Granta-автодом
Lada Granta-автодом
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У кемпера есть компактный жилой модуль, в нем оборудованы два спальных места, кухня, шкаф, туалет и душевая. Уточняется, что есть емкости для чистой и сточной воды, розетка на 220 вольт и 5-литровый бойлер. Стоит такое авто €13,2 тыс. (около 1,3 млн рублей по текущему курсу).

Lada Granta-автодом
Lada Granta-автодом

Ранее «За рулем» рассказал о законных уловках при оформлении полиса ОСАГО.

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Источник: uk.motor1

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За РулемУшакова Ирина
Фото:motor1
01.04.2024
Фото:motor1
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

-40