Этой моделью Lada восхитились в Европе
Британский портал об автомобилях uk.motor1 назвал автодом, сделанный на базе Lada Granta, идеальным для семейной пары, желающей поехать в путешествие. Один из таких кемперов обнаружили в ходе мониторинга классифайдов в Испании.
При этом авторы материала отмечают, что покупатели такого авто могут столкнуться с проблемами. Так, автодома Lada Granta никогда официально не поставляли в ЕС. Также на эту машину будет сложно найти запчасти. В-третьих, могут возникнуть сложности с постановкой на учет.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
У кемпера есть компактный жилой модуль, в нем оборудованы два спальных места, кухня, шкаф, туалет и душевая. Уточняется, что есть емкости для чистой и сточной воды, розетка на 220 вольт и 5-литровый бойлер. Стоит такое авто €13,2 тыс. (около 1,3 млн рублей по текущему курсу).
Ранее «За рулем» рассказал о законных уловках при оформлении полиса ОСАГО.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: uk.motor1
Отзывы о LADA Granta (20)
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...