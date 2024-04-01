Этой моделью Lada восхитились в Европе

В Великобритании высоко оценили автодом на базе Lada Granta

Британский портал об автомобилях uk.motor1 назвал автодом, сделанный на базе Lada Granta, идеальным для семейной пары, желающей поехать в путешествие. Один из таких кемперов обнаружили в ходе мониторинга классифайдов в Испании.

При этом авторы материала отмечают, что покупатели такого авто могут столкнуться с проблемами. Так, автодома Lada Granta никогда официально не поставляли в ЕС. Также на эту машину будет сложно найти запчасти. В-третьих, могут возникнуть сложности с постановкой на учет.

Lada Granta-автодом

У кемпера есть компактный жилой модуль, в нем оборудованы два спальных места, кухня, шкаф, туалет и душевая. Уточняется, что есть емкости для чистой и сточной воды, розетка на 220 вольт и 5-литровый бойлер. Стоит такое авто €13,2 тыс. (около 1,3 млн рублей по текущему курсу).

Lada Granta-автодом

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Источник: uk.motor1