Этот обновленный «китаец» похож на Land Rover Defender: что внутри
Китайский автопроизводитель Baojun показал пятидверную модификацию модели Yep, получившую приставку Plus. Длина кроссовера равна 3996 мм, ширина — 1760 мм, высота — 1726 мм, колесная база — 2560 мм. Внешне модель похожа на уменьшенную копию машины Land Rover Defender. У автомобиля широкие колесные арки, высокий клиренс и пластиковый обвес. На пятой двери можно оборудовать пластиковый бокс.
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Внутри цифровая приборная панель и монитор для управления опциями. Машина оборудована камерами кругового обзора, адаптивным круиз-контролем, системой автоматического торможения, слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон.
Обновленный автомобиль поступит в продажу с электродвигателем мощностью 102 л.с. на задней оси. Максимальная скорость равна 150 км/час. Запас хода составляет 401 км.
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Источник: autohome.com.cn