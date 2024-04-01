Этот обновленный «китаец» похож на Land Rover Defender: что внутри

Китайский Baojun представил пятидверную модель Yep Plus

Китайский автопроизводитель Baojun показал пятидверную модификацию модели Yep, получившую приставку Plus. Длина кроссовера равна 3996 мм, ширина — 1760 мм, высота — 1726 мм, колесная база — 2560 мм. Внешне модель похожа на уменьшенную копию машины Land Rover Defender. У автомобиля широкие колесные арки, высокий клиренс и пластиковый обвес. На пятой двери можно оборудовать пластиковый бокс.

Baojun Yep Plus

Внутри цифровая приборная панель и монитор для управления опциями. Машина оборудована камерами кругового обзора, адаптивным круиз-контролем, системой автоматического торможения, слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон.

Обновленный автомобиль поступит в продажу с электродвигателем мощностью 102 л.с. на задней оси. Максимальная скорость равна 150 км/час. Запас хода составляет 401 км.

Baojun Yep Plus

Ранее «За рулем» рассказал о законных уловках при оформлении полиса ОСАГО.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: autohome.com.cn