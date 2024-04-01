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В Подмосковье обрушился автомобильный мост: что известно

В подмосковной Истре обрушился автомобильный мост из-за паводка

Автомобильный мост обвалился в подмосковной Истре, информирует областной главк МЧС РФ. В результате инцидента пострадавших нет.

В ведомстве пояснили, что 13:30 мск поступило сообщение об обрушении автомобильного моста через реку Молодильня по адресу: городской округ Истра, деревня Троица.

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Глава Истры Татьяна Витушева отметила, что аварийный участок перекрыли. Мост аварийным не был. Предварительно, он обрушился из-за паводковой ситуации, поднятия уровня воды и размытия грунта.

Ранее «За рулем» рассказал о законных уловках при оформлении полиса ОСАГО.

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Источник: ТАСС, Telegram-канал главы Истры Татьяны Витушевой

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Telegram / Татьяна Витушева — Глава городского округа Истра
01.04.2024
Фото:Telegram / Татьяна Витушева — Глава городского округа Истра
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