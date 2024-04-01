В Подмосковье обрушился автомобильный мост: что известно
В подмосковной Истре обрушился автомобильный мост из-за паводка
Автомобильный мост обвалился в подмосковной Истре, информирует областной главк МЧС РФ. В результате инцидента пострадавших нет.
В ведомстве пояснили, что 13:30 мск поступило сообщение об обрушении автомобильного моста через реку Молодильня по адресу: городской округ Истра, деревня Троица.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Глава Истры Татьяна Витушева отметила, что аварийный участок перекрыли. Мост аварийным не был. Предварительно, он обрушился из-за паводковой ситуации, поднятия уровня воды и размытия грунта.
Ранее «За рулем» рассказал о законных уловках при оформлении полиса ОСАГО.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: ТАСС, Telegram-канал главы Истры Татьяны Витушевой
Фото:Telegram / Татьяна Витушева — Глава городского округа Истра
01.04.2024
Фото:Telegram / Татьяна Витушева — Глава городского округа Истра
Поделиться:
Оцените материал:
0