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Китайские автопроизводители развязали «ценовую войну»: покупатели в выигрыше

Производители электрокаров в КНР резко снижают цены из-за возросшей конкуренции

Несколько китайских автопроизводителей развязали ценовую войну, сообщив о снижении стоимости своих автомобилей на фоне решения компании Tesla поднять цены на электрокар Model Y, а также выхода на рынок дешевого электромобиля Xiaomi SU7 (за сутки было заказано больше 88 тысяч единиц).

Компания Nio планирует выделить до $138 млн (1 млрд юаней) для стимуляции владельцев автомобилей с бензиновым двигателем, которые решат купить электрокар.

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Потенциальным потребителям пообещали льготы на замену аккумуляторов, дополнительную подписку на систему помощи водителям, а также подарить смартфон Nio.

Xpeng опустила цену некоторых моделей на 20 тысяч юаней, а Chery пообещала возместить налоги покупателям отдельных машин и предложить выгодные условия по программе трейд-ин.

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Источник: Bloomberg

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
01.04.2024
Фото:Depositphotos
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