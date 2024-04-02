Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
KIA K9
2 апреля
Больше комфорта и опций по тем же ценам: представлен флагманский Kia 2025 года
Флагманскому Kia K9 на фоне низких продаж...
Jaecoo J8
2 апреля
Мотор 249 л. с., богатые опции: этот полноприводный «китаец» скоро появится в РФ
Продажи флагманского кроссовера Jaecoo J8...
У чемпионата мира по мотогонкам MotoGP новый хозяин — сумма сделки 418 млрд рублей
2 апреля
У чемпионата мира по мотогонкам MotoGP новый хозяин — сумма сделки 418 млрд рублей
Владельцы Формулы-1 выкупили контрольный пакет...

Tesla и рядом не стояла: продажи этого автомобиля бьют в Китае все рекорды

Из-за ажиотажного спроса на Xiaomi SU7 клиентам придется его ждать до 7 месяцев

Ведущий производитель электроники, техногигант Xiaomi столкнулся с ажиотажным спросом на свой первый автомобиль SU7, из-за этого ожидание доставки покупателям заказанного электрокара растянется до семи месяцев.

В приложение компании сроки доставки для стандартной модели SU7 и модели SU7 Pro составляют от 18 до 21 недели, а чтобы стать владельцем самой дорогой версии стоимостью 299 900 юаней (3,8 млн рублей по текущему курсу), придется ждать от 27 до 30 недель.

Xiaomi SU7
Xiaomi SU7
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Кроссоверы с АКП не дороже 1,2 млн – 6 лучших вариантов

Заказы на свой электроседан в Xiaomi начали принимать на прошлой неделе, 29 марта, после объявления цен на новинку, они стартуют от 29,8 тыс. долларов (2,8 млн рублей, согласно актуальному курсу). Уже в пятницу количество предварительных заказов достигло 88 898, то есть всего за первые 24 часа.

На старте пуска продаж Xiaomi представила две спецверсии автомобиля Founder's Edition, они комплектовались дополнительными подарками, например, холодильниками. Первая партия из пяти тысяч автомобилей была распродана сразу же после начала приема заказов.

Сооснователь и генеральный директор Лэй Цзюнь в соцсетях анонсировал второй раунд продаж Founder's Edition. Также он рассказал, что в процессе заказа Xiaomi идентифицировала и заблокировала некоторые некорректные заказы, а также оформленные перекупщиками.

Напомним, производительность нового завода в Пекине составляет 200 тысяч автомобилей ежегодно. В ноябре 2023 года государственный автопроизводитель BAIC Group заявил, что займется выпуском автомобилей для Xiaomi на том же заводе компании.

Источник: 32cars.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Xiaomi
02.04.2024
Фото:Xiaomi
Поделиться:
Оцените материал:
0