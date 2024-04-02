Tesla и рядом не стояла: продажи этого автомобиля бьют в Китае все рекорды

Из-за ажиотажного спроса на Xiaomi SU7 клиентам придется его ждать до 7 месяцев

Ведущий производитель электроники, техногигант Xiaomi столкнулся с ажиотажным спросом на свой первый автомобиль SU7, из-за этого ожидание доставки покупателям заказанного электрокара растянется до семи месяцев.

В приложение компании сроки доставки для стандартной модели SU7 и модели SU7 Pro составляют от 18 до 21 недели, а чтобы стать владельцем самой дорогой версии стоимостью 299 900 юаней (3,8 млн рублей по текущему курсу), придется ждать от 27 до 30 недель.

Xiaomi SU7

Заказы на свой электроседан в Xiaomi начали принимать на прошлой неделе, 29 марта, после объявления цен на новинку, они стартуют от 29,8 тыс. долларов (2,8 млн рублей, согласно актуальному курсу). Уже в пятницу количество предварительных заказов достигло 88 898, то есть всего за первые 24 часа.

На старте пуска продаж Xiaomi представила две спецверсии автомобиля Founder's Edition, они комплектовались дополнительными подарками, например, холодильниками. Первая партия из пяти тысяч автомобилей была распродана сразу же после начала приема заказов.

Сооснователь и генеральный директор Лэй Цзюнь в соцсетях анонсировал второй раунд продаж Founder's Edition. Также он рассказал, что в процессе заказа Xiaomi идентифицировала и заблокировала некоторые некорректные заказы, а также оформленные перекупщиками.

Напомним, производительность нового завода в Пекине составляет 200 тысяч автомобилей ежегодно. В ноябре 2023 года государственный автопроизводитель BAIC Group заявил, что займется выпуском автомобилей для Xiaomi на том же заводе компании.

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Источник: 32cars.ru