Эти китайские новинки разлетаются как пирожки, но и разбиваются с той же скоростью

Несколько новых электрокаров от Xiaomi попали в ДТП в Китае

Уже несколько новых электрокаров SU7 от Xiaomi попали в аварии. В КНР очевидцы выложили записи минимум трех таких происшествий в соцсетях.

Так, в одной из аварий водитель Xiaomi SU7 не справился с управлением после выхода из поворота и въехал в бордюр, а другой влетел в другую машину. Также появились видео с китайской новинкой, на которых у электрокара повреждены капот и переднее крыло. Предполагается, что в авариях участвовали машины, полученные клиентами для тест-драйва.

Xiaomi SU7

Продажи электрокаров Xiaomi SU7 начались в Китае 28 марта. Мощность машины в начальной версии составляет 299 л.с., двухмоторная машина развивает отдачу 673 л.с. и разгоняется до сотни за 2,78 секунды. Максимальная дальность хода на одном заряде батареи равна 800 км.

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Источник: CarNewsChina